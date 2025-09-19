Escuadrón canino se robó las miradas durante la Parada Militar 2025: así fue el desfile de los perritos de Carabineros

Santiago

Este viernes 19 de septiembre, en el marco de la celebración de las Glorias del Ejército, se llevó a cabo la Parada Militar 2025 en el Parque O’Higgins.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, autoridades de gobierno y los generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sumando más de 8 mil efectivos en el desfile.

Sin embargo, quienes acapararon la atención de los asistentes fueron los integrantes caninos de Carabineros. Tanto cachorros como perros adolescentes desfilaron ante el público, mostrando disciplina y ternura en el tradicional paso de “los perritos”.

La teniente Daniela Véliz explicó que entre los cachorros se incorporaron este año dos beagles de tres meses de edad, además de labradores y golden retrievers de apenas dos meses, quienes desfilaron en bolsos de sus adiestradores hasta alcanzar la edad para integrarse a las labores policiales.

“Tienen mucha energía para que les podamos enseñar, puedan jugar y ellos van a ser futuros detectores de droga el próximo año” , afirmó la oficial.

Entre los nombres de los cachorros destacan Mohana, Merlot, Merlina, Maite y Mango, todos con la letra M, mientras que los perros adolescentes también se lucieron durante la ceremonia, recibiendo aplausos y afecto de quienes llegaron al Parque O’Higgins para presenciar el desfile.

