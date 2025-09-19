;

FOTOS. Escuadrón canino se robó las miradas durante la Parada Militar 2025: así fue el desfile de los perritos de Carabineros

Cachorros y perros adolescentes desfilaron junto a los efectivos del Ejército y la institución policial, ganándose el cariño del público en el Parque O’Higgins.

Verónica Villalobos

Escuadrón canino se robó las miradas durante la Parada Militar 2025: así fue el desfile de los perritos de Carabineros

Santiago

Este viernes 19 de septiembre, en el marco de la celebración de las Glorias del Ejército, se llevó a cabo la Parada Militar 2025 en el Parque O’Higgins.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, autoridades de gobierno y los generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, sumando más de 8 mil efectivos en el desfile.

Revisa también

ADN

Sin embargo, quienes acapararon la atención de los asistentes fueron los integrantes caninos de Carabineros. Tanto cachorros como perros adolescentes desfilaron ante el público, mostrando disciplina y ternura en el tradicional paso de “los perritos”.

La teniente Daniela Véliz explicó que entre los cachorros se incorporaron este año dos beagles de tres meses de edad, además de labradores y golden retrievers de apenas dos meses, quienes desfilaron en bolsos de sus adiestradores hasta alcanzar la edad para integrarse a las labores policiales.

“Tienen mucha energía para que les podamos enseñar, puedan jugar y ellos van a ser futuros detectores de droga el próximo año”, afirmó la oficial.

Entre los nombres de los cachorros destacan Mohana, Merlot, Merlina, Maite y Mango, todos con la letra M, mientras que los perros adolescentes también se lucieron durante la ceremonia, recibiendo aplausos y afecto de quienes llegaron al Parque O’Higgins para presenciar el desfile.

ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad