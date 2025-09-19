;

VIDEO. Con autos estacionados en plena carretera: reportan problemas en acceso a fondas en Buin

Complicaciones en los accesos generaron caos en los ingresos, haciendo que la gente incluso deba caminar por la caletera.

Asistentes de las Fondas Oficiales de Buin denunciaron diversos problemas en los accesos al recinto ubicado en pleno kilómetro 32 de la Ruta 5 Sur.

Mediante videos, se dio cuenta de que ante falta de información, automovilistas se encontraban estacionando sus vehículos en plena carretera.

Asimismo, se indicó que un solo acceso funcionaba tanto de entrada como de salida, generando el caos entre los asistentes, que a duras penas avanzaban por la caletera, pese a que automóviles transitaban con normalidad por dicha zona.

Pese a esto, miles de personas han concurrido a las fondas de Buin, donde para esta jornada se espera la presentación del grupo Sangre Chilena, Epu winkul y Cavish.

-> Revisa los videos con los problemas en los accesos acá:

