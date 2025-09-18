;

VIDEO. Conductor se da a la fuga y termina incrustado en un poste de alumbrado público en Alto Hospicio

El hecho quedó grabado en un video que muestra el momento exacto del impacto.

Cristóbal Álvarez

Conductor se da a la fuga y termina incrustado en un poste de alumbrado público en Alto Hospicio

Durante la tarde del 18 de septiembre, un increíble accidente de tránsito se registró en la esquina de Av. Circunvalación con Salitrera Esperanza, en Alto Hospicio.

En concreto, un auto negro que venía manejando de forma errática y no respetó un disco pare chocó contra un vehículo blanco a la salida de un pasaje.

Sin embargo, después del golpe, el conductor escapó y terminó estrellándose contra un poste de luz, que quedó en el suelo.

El momento quedó grabado en un video, donde incluso se ve cómo un perro que estaba cerca se salva por pocos segundos del impacto.

