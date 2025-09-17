Todo listo para el “Penquistao”: los detalles de la Copa Biobío que se jugará durante el receso por el Mundial Sub 20
Seis equipos de la Región del Biobío disputarán el torneo que se desarrollará entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre.
Durante el receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20, en la Región del Biobío se va a disputar un interesante torneo amistoso con seis equipos de la zona: se trata de la Copa Biobío 2025, que se desarrollará entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre.
Huachipato, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Naval, Lota Schwager y Comunal Cabrero jugarán este certamen.
Respecto al formato del torneo, este se disputará con dos grupos, de tres elencos cada uno, y los dos punteros avanzarán a la final de la competencia.
El Grupo A está conformado por Huachipato, Universidad de Concepción y Naval, quienes se enfrentarán en el Estadio Huachipato de Talcahuano.
Mientras que el Grupo B lo integran Deportes Concepción, Lota Schwager y Comunal Cabrero, quienes se medirán en el Estadio Ester Roa de Concepción.
La programación de la Copa Biobío 2025
Grupo A
Huachipato vs. Naval | martes 23 de septiembre |18:45 horas
Huachipato vs. Universidad de Concepción | jueves 25 de septiembre | 18:45 horas
Universidad de Concepción vs. Naval | sábado 27 de septiembre | 15:30 horas
Grupo B
Deportes Concepción vs. Lota Schwager | martes 23 de septiembre | 19:30 horas
Lota Schwager vs. Comunal Cabrero | jueves 25 de septiembre| 18:30 horas
Deportes Concepción vs. Comunal Cabrero | sábado 27 de septiembre | 18:30 horas
Debido a las características del torneo, en redes sociales los hinchas han apodado la Copa Biobío como “Penquistao”, en alusión a los campeonatos locales que se juegan en Brasil.
Para quienes quieras asistir a estos partidos, las entradas están a la venta a través del sistema Passline.