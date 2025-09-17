;

De cara a las Fiestas Patrias 2025: así puedes prevenir intoxicaciones durante la celebración, según especialistas

Los síntomas pueden ser desde una sudoración excesiva hasta vómitos persistentes. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tras una larga espera, chilenos y chilenas ya pueden disfrutar de las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025.

Y es que luego de la inauguración de las principales fondas del país, muchas personas ya comenzaron sus celebraciones en honor a la Patria.

En ese sentido, es altamente probable que durante estos días se consuman muchos alimentos y también brebajes tradicionales.

Es por ello, que especialistas han entregado una serie de recomendaciones para evitar alguna intoxicación estomacal.

Así puedes prevenir una intoxicación durante las Fiestas Patrias

El Dr. Freddy Squella, gastroenterólogo de la Clínica Indira, sostuvo que "durante estas fechas es común ver un incremento en las consultas, generalmente por el consumo de alimentos y bebidas contaminados durante las Fiestas Patrias“.

En esa línea, el especialista señaló que los principales riesgos provienen de bacterias como Salmonela, E. coli o Staphylococcus aureus, que pueden proliferar debido a malas prácticas en la manipulación de alimentos.

¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación alimentaria? Entre los principales, están los vómito, diarrea, fiebre superior a los 38ºC y sudoración excesiva.

Para prevenirlo, es que el especialista señaló que se deben seguir las siguientes indicaciones:

  • Verificar locales: es crucial comprar alimentos y bebidas solo en lugares autorizados que cumplan con las normas sanitarias.
  • Control de cocción: se debe prestar especial atención a la cocción adecuada de las carnes, evitar el consumo de alimentos recalentados y verificar que los productos se mantengan a temperaturas apropiadas.
  • Higiene personal: el lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de usar el baño, resulta esencial.
  • Consumo responsable: mantener la moderación y establecer estrategias de hidratación constante. Una práctica recomendada es alternar las bebidas alcohólicas con agua, lo que ayuda a prevenir la deshidratación y sus consecuencias.
  • Evitar el recalentado: es fundamental evitar comidas que han estado mucho rato expuestas al calor, ya que son un medio ideal para la proliferación bacteriana.

¿Qué hacer en caso de una intoxicación?

El especialista detalló que en caso de tener síntomas de una intoxicación, se recomienda:

  • Mantener la hidratación con líquidos claros.
  • Evitar bebidas gaseosas, alcohol y jugos de frutas.
  • Descansar en un lugar fresco.
  • Incorporar gradualmente alimentos blandos una vez pasados los síntomas agudos.
  • En caso de que los síntomas se agraven, buscar atención médica inmediata.

