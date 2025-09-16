Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa aquí la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismógrafo marca línea sobre el papel, al detectar un sismo. / kickers

A primera hora de este martes, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 3,1 en la región de Atacama.

Mientras que el epicentro se ubicó a 59 kilómetros al noreste de Carrizal Bajo.

El temblor, que tuvo lugar a eso de las 06:43 horas, también se sintió en localidades como Copiapó y Tierra Amarilla.