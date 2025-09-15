;

Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas en Peñaflor: sustancias ilícitas estaban enterradas

La PDI detuvo a 5 personas durante este operativo, el cual tuvo éxito gracias a la denuncia anónima de vecinos.

Juan Castillo

Richard Jiménez

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un importante operativo antidrogas en la localidad de Peñaflor, región Metropolitana, lo cual desbarató a una banda dedicada al microtráfico.

Según información policial, se allanaron 21 domicilios durante la mañana de este lunes en la población Nueva Peñaflor.

En medio de los registros por parte de los detectives, se encontraron armas de fuego, dosis de marihuana, pasta base, y clorhidrato de cocaína, e incluso droga a granel enterrada en uno de los patios, las que iban a ser comercializadas durante Fiestas Patrias.

La fiscal jefa de Talagante, Peñaflor, Tania Sironvalle, destacó el operativo, y detalló que el plan tuvo éxito gracias a la denuncia anónima de vecinos. “Que la comuna de Peñaflor tenga la tranquilidad de que va a haber disponible mucha menos droga en estas fiestas”, señaló.

Teníamos droga a granel, que estaba incluso enterrada en uno de los patios, además de droga que ya estaba dosificada, lo que da cuenta de que ellos efectivamente se estaban preparando para que este fin de semana largo pudieran tener la disponibilidad suficiente”, agregó.

Finalmente, la persecutora explicó que “en esta investigación, nosotros agrupamos 12 denuncias realizadas en forma anónima por vecinos que se atrevieron y ocuparon el canal de denuncia oficial (Denuncia Seguro del Ministerio del Interior), que asegura que nunca vamos a saber sus identidades”.

Por lo mismo, las autoridades llamaron a las comunidades en todo Chile a denunciar mediante este canal, al número telefónico *4242 o visita el sitio web www.denunciaseguro.cl.

