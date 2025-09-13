;

Doctor se retira de una operación para tener relaciones sexuales con enfermera en Inglaterra

El profesional de la salud se habría ausentado de sus labores por cerca de 8 minutos.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / BraunS

Alto impacto ha causado en Inglaterra una historia que tiene a un doctor y a una enfermera como protagonistas.

Esto, luego de que se diera a conocer que un médico fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con una enfermera, justamente cuando estaba en medio de una cirugía.

Se trata de un hombre de 44 años identificado como Suhail Anjum, quedó al descubierto por una colega que lo encontró en una “posición comprometedora” mientras estaba en una intervención quirúrgica.

La historia del doctor y la enfermera

La situación antes expuesta, ocurrió en el año 2023 en el Hospital Tameside en Manchester. Sin embargo, recientemente salió a la luz la información producto de que el profesional de la salud tuvo una entrevista de trabajo, donde el médico quiso trabajar nuevamente en Inglaterra.

En ese contexto, el Consejo Médico General (GMC) presentó pruebas contra Anjum durante una audiencia en la que se le catalogó como “vergonzoso” el comportamiento que el doctor tuvo años atrás.

Allí, se detalló que el médico había indicado que necesitaba tiempo para “descansar” y le pidió a otro colega que se quedara a cargo del paciente en la operación.

Sin embargo, lo anterior fue una excusa ya que el doctor se fue otro quirófano en la localidad de Ashton-under-Lyne, en donde mantuvo relaciones sexuales con una enfermera. De hecho, según indicaron, el médico estuvo 8 minutos en el lugar y luego volvió al Hospital a terminar la operación.

Al respecto, el representante del GMC, Andrew Moloy, sostuvo que “es cierto que el paciente no sufrió ningún daño durante la ausencia del Dr. Anjum en el quirófano y el procedimiento se desarrolló sin mayores incidentes”, citó la BBC.

