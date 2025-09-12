;

No hay partes en inglés: Vocalista de Banda Blanca explicó la letra de "Sopa de Caracol"

El cantante descartó una de las teorías más virales en redes sociales.

No hay partes en inglés: Vocalista de Banda Blanca explicó la letra de “Sopa de Caracol”

Pilo Tejeda, vocalista de Banda Blanca, visitó a Los Tenores de ADN y conversó, entre otras cosas, de su gran éxito musical: Sopa de caracol.

El cantante reconoce que se trata de la canción más relevante de la agrupación, que marcó un antes y un después en su carrera.

El hit lanzado en 1991 quedó marcado en la memoria colectiva y ha tenido un sinfín de anécdotas, incluyendo que fue la cábala de Colo Colo campeón de Copa Libertadores.

Sin embargo, durante muchos años ha existido un manto de dudas en torno a la letra y qué dice o qué significa realmente.

Watanegui consup, yupi pa’ ti, yupi pa’ mí, luli ruami wanaga”, dice parte del sencillo que llegó a levantar un sinfín de teorías en redes sociales.

Pero fue el propio Tejeda quien destapó la verdad, comenzando por desmentir las especulaciones y dejando en claro que no hay partes en inglés.

El artista explicó que estas frases corresponden al garifuna, “un idioma de la comunidad negra de la costa atlántica de Honduras”.

“Watanegui consup: Quiero tomar sopa; Luli ruami wanaga: Quiero seguir disfrutando”, explicó Pilo sobre el significado de estas palabras.

