¿Lluvia en Santiago para Fiestas Patrias? Esto dice el pronóstico para las regiones de Chile

Varias zonas del país recibirán precipitaciones con diferentes niveles de intensidad. Mira lo que se sabe hasta ahora.

Javier Méndez

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

¿Hay probabilidad de lluvia en Chile durante la semana de las Fiestas Patrias? Seguramente esa es la pregunta que se hacen varias personas que celebrarán la conmemoración nacional en pocos días más.

Según pronósticos del tiempo recientes, no se ha descartado la posibilidad se precipitaciones en el sur y centro sur del territorio nacional. Eso sí, las gotas también podrían aparecer en la zona central, aunque no de forma intensa.

El periodista especializado en meteorología, Alejando Sepúlveda, entregó más detalles, región por región.

Las zonas afectadas y días claves se repartirían de la siguiente manera:

  • Los Ríos y Los Lagos: miércoles 17 de septiembre, posibles precipitaciones.
  • Desde la provincia de Arauco hasta Aysén: jueves 18 en la mañana, lluvias previstas.
  • Ñuble a Los Lagos: jueves 18 en la tarde-noche, probables precipitaciones.
  • Maule a La Araucanía: viernes 19 en la mañana, posibilidad de lluvias.
  • O’Higgins a La Araucanía: viernes 19 en la tarde-noche, lluvias más intensas en sectores interiores.
  • Cordillera de la zona central y La Patagonia: sábado 20, precipitaciones cordilleranas y chubascos aislados.
  • Los Lagos y Aysén: domingo 21, probables chubascos.

Si nos centramos exclusivamente Santiago, podría aparecer una llovizna fina el próximo viernes 19 y el 20 chubascos en zonas de cordillera y precordillera.

El lunes (15) vamos a tener un detalle por cada región: cuánto va a caer, a qué hora comienza la lluvia, etcétera”, aseguró recientemente el meteorólogo Iván Torres durante una actualización en TVN.

“En lo personal, yo le tengo poca fe a este núcleo, creo que vamos a tener mucha nubosidad”, señaló de cara a lo que podría llegar a la zona central en las jornada que están por venir.

