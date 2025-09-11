La concejala de La Pintana, Marcela Poveda, fue víctima de un violento turbazo registrado en horas de la madrugada de este jueves.

Al menos 16 delincuentes armados irrumpieron en su vivienda, amenazando a la familia de la edil y percutando disparos en su huida.

Según detalló la PDI, los antisociales intimidaron con armas de fuego a los cuatro integrantes de la familia, todos adultos, logrando sustraer especies avaluadas en ocho millones de pesos.

En ese sentido, T13 reveló las imágenes de este turbazo, en la cual se puede ver cómo los delincuentes llegan en varios autos a la vivienda de la edil.

También se logra apreciar cómo los ladrones sacan las cosas desde el interior de la casa de la autoridad comunal de La Pintana.