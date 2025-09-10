;

Disparo en la cabeza: mujer muere en violento asalto a vivienda en Coquimbo

Cuatro delincuentes arremetieron en la casa durante la madrugada.

José Campillay

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial / Diego Martin

Un robo con extrema violencia conmocionó esta madrugada al sector Costa Milano, en Punta Mira Sur de Coquimbo, dejando a una víctima fallecida.

Según información preliminar, cuatro sujetos descendieron desde un vehículo e irrumpieron a la fuerza en una vivienda, donde dispararon contra los ocupantes del inmueble.

En medio del ataque, la dueña de casa, una mujer de 26 años, recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó la muerte inmediata. El hecho ocurrió frente a su hijo de 10 años, quien presenció toda la secuencia.

El dueño de casa también resultó herido tras recibir un disparo en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de Coquimbo, donde permanece fuera de riesgo vital.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de La Serena, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena, explicó que se están recopilando pruebas en el lugar:

“Por instrucción del Ministerio Público, personal de esta brigada especializada desarrolla las primeras diligencias por el homicidio de una mujer de 26 años, residente del inmueble que recibió un impacto balístico", señaló.

“A esta hora estamos trabajando en el levantamiento de evidencias en el domicilio para establecer las circunstancias del delito y sus responsabilidades”, agregó.

Las labores de investigación continúan en la zona para dar con el paradero de los responsables, mientras vecinos del sector expresaron conmoción por la violencia del ataque que dejó a una familia devastada.

