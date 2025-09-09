PDI y Migraciones realizan operativo en la Vega Central: buscan capturar a prófugos de la justicia

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) realizaron un operativo de fiscalizaciones en la Vega Central, ubicada en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el procedimiento inició a eso de las 07:00 horas, y tuvo como fin llevar a cabo controles de identidad y fiscalización migratoria.

En esa línea, los funcionarios buscaron la detención de prófugos de la justicia y dar con migrantes que ingresaron irregularmente al país.

Incluso, habrían verificado la situación migratoria de los trabajadores extranjeros de la Vega Central.