Junji gastó millonaria cifra al contratar aplicación para jardines infantiles: se usó poco y nada

Un reciente informe de Contraloría dio cuenta que entre los años 2019 y 2025 la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) adjudicó seis contratos a la empresa Conectidkids SpA, por un total de $458,9 millones, de los cuales cuatro se hicieron vía trato directo y no licitación.

La situación dio origen a la aplicación “Mi Jardín Junji”, la cual tenía como objetivo mejorar la comunicación entre este tipo de centros educativos y las familias, como una especie de intranet.

Según El Mercurio, el mismo informe dio cuenta que la app tuvo un uso mínimo o nulo. Por ejemplo, en la región Metropolitana, se revisaron 301 lugares, donde 108 apoderados no estaban inscritos y un 94% no registró actividad en 2023-2024.

A lo anterior se sumó que de 48 jardines entrevistados, 35 señalaron no usar la aplicación: 22 solo durante la pandemia y 13 nunca.

“Se evidencia que los establecimientos educativos no la actualizan ni la usan, pese a que se indicó que su aplicación ‘Mi Jardín Junji’, sin que la Junji haya evaluado sistemáticamente la efectividad asociada a esta herramienta digital ni sus resultados al respecto”, señaló la Contraloría.

El medio precisó que el organismo fiscalizador cuestionó además que en varias de las contrataciones mencionadas la empresa fue eximida de presentar garantías de cumplimiento contractual. Debido a la mismo, se ordenó a la Junji a iniciar un proceso disciplinario para establecer responsabilidades.

La Junji explicó que, una vez superada la etapa de pandemia, la gestión anterior optó por licitar nuevamente el servicio de la aplicación, otorgándole una continuidad de 24 meses. Sin embargo, la administración actual evaluó su funcionamiento y resolvió que, al vencer el contrato en diciembre de 2024, no sería renovado.

A partir de 2025 se descartó seguir utilizando la plataforma, ya que los resultados obtenidos no reflejaron un aumento significativo en la interacción de los usuarios.