Carabineros desarticula banda vinculada a robo de autos: detuvieron a tres menores, uno de ellos el líder

Desde la institución detallaron que la investigación estableció la participación de al menos cuatro menores, a quienes se les asocia ocho ilícitos cometidos en agosto.

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

Carabineros confirmó la desarticulación de una banda delictual vinculada al robo con intimidación de vehículos en la región Metropolitana, logrando la detención de cinco personas.

El fiscal Leonardo Tapia indicó que se allanaron cinco inmuebles en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, lo que permitió la captura del líder de la banda de 17 años, quien mantiene dos reiteraciones por receptación de vehículo motorizado, consignó La Tercera.

Asimismo, se detuvo a su madre y tía por delitos vinculados a infracción a la Ley 20.000 y posesión de armamento. A ellas se suman otros dos menores de edad, los cuales cuentan con antecedentes, según detalló el persecutor.

El coronel de Carabineros Rodrigo Arroyo informó que la investigación estableció la participación de al menos cuatro menores, a quienes se les asocia ocho ilícitos cometidos entre el 20 y 23 de agosto.

