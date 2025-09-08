Candidatos se preparan para el primer debate presidencial: revisa el formato y los participantes
Será la primera vez que los abanderados compartan escenario en televisión abierta.
El primer debate presidencial televisado de la campaña electoral 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre, a las 21:30 horas, en las pantallas de Chilevisión.
La instancia reunirá a los ocho candidatos que buscan llegar a La Moneda, en un encuentro que será clave de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.
¿Quiénes participarán del debate?
El sorteo ya definió el orden en el escenario y los podios quedaron distribuidos de la siguiente forma:
- José Antonio Kast (Partido Republicano)
- Jeannette Jara (oficialismo)
- Eduardo Artés (independiente)
- Harold Mayne-Nicholls (independiente)
- Franco Parisi (Partido de la Gente)
- Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario)
- Evelyn Matthei (Chile Vamos)
- Marco Enríquez-Ominami (independiente)
De acuerdo con las encuestas más recientes, José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei lideran las preferencias, lo que otorga un mayor interés al primer encuentro televisado.
¿Cómo será el formato?
El debate estará dividido en tres segmentos:
- Preguntas de periodistas: Andrea Arístegui, Daniel Matamala y Macarena Pizarro introducirán los temas y cada candidato tendrá tres minutos para responder.
- Cara a cara entre candidatos: cada aspirante podrá realizar preguntas a dos de sus contendores, en un espacio de confrontación directa.
- Mensaje final: los ocho abanderados tendrán un minuto para entregar un mensaje libre a la audiencia.
Revisa también
El detalle del cara a cara: quién le pregunta a quién
El sorteo también definió las interacciones entre candidatos:
- Kast preguntará a Jeannette Jara y Eduardo Artés.
- Jara a Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.
- Artés a Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi.
- Mayne-Nicholls a Franco Parisi y Johannes Kaiser.
- Parisi a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.
- Kaiser a Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami.
- Matthei a Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.
- Enríquez-Ominami a José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Con este formato, el debate promete momentos de alta tensión política y será una de las primeras pruebas televisivas para medir la fuerza de cada candidatura en la recta inicial hacia noviembre.