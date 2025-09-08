;

Candidatos se preparan para el primer debate presidencial: revisa el formato y los participantes

Será la primera vez que los abanderados compartan escenario en televisión abierta.

Javiera Rivera

09 Junio 2024/ QUILPUE Lapiz grafito con estampilla de Servel, durante las elecciones primarias para alcalde 2024. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

El primer debate presidencial televisado de la campaña electoral 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre, a las 21:30 horas, en las pantallas de Chilevisión.

La instancia reunirá a los ocho candidatos que buscan llegar a La Moneda, en un encuentro que será clave de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

¿Quiénes participarán del debate?

El sorteo ya definió el orden en el escenario y los podios quedaron distribuidos de la siguiente forma:

  • José Antonio Kast (Partido Republicano)
  • Jeannette Jara (oficialismo)
  • Eduardo Artés (independiente)
  • Harold Mayne-Nicholls (independiente)
  • Franco Parisi (Partido de la Gente)
  • Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario)
  • Evelyn Matthei (Chile Vamos)
  • Marco Enríquez-Ominami (independiente)

De acuerdo con las encuestas más recientes, José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei lideran las preferencias, lo que otorga un mayor interés al primer encuentro televisado.

¿Cómo será el formato?

El debate estará dividido en tres segmentos:

  • Preguntas de periodistas: Andrea Arístegui, Daniel Matamala y Macarena Pizarro introducirán los temas y cada candidato tendrá tres minutos para responder.
  • Cara a cara entre candidatos: cada aspirante podrá realizar preguntas a dos de sus contendores, en un espacio de confrontación directa.
  • Mensaje final: los ocho abanderados tendrán un minuto para entregar un mensaje libre a la audiencia.

El detalle del cara a cara: quién le pregunta a quién

El sorteo también definió las interacciones entre candidatos:

  • Kast preguntará a Jeannette Jara y Eduardo Artés.
  • Jara a Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.
  • Artés a Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi.
  • Mayne-Nicholls a Franco Parisi y Johannes Kaiser.
  • Parisi a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.
  • Kaiser a Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami.
  • Matthei a Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.
  • Enríquez-Ominami a José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Con este formato, el debate promete momentos de alta tensión política y será una de las primeras pruebas televisivas para medir la fuerza de cada candidatura en la recta inicial hacia noviembre.

