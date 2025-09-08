Candidatos se preparan para el primer debate presidencial: revisa el formato y los participantes

09 Junio 2024/ QUILPUE Lapiz grafito con estampilla de Servel, durante las elecciones primarias para alcalde 2024. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

El primer debate presidencial televisado de la campaña electoral 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre, a las 21:30 horas, en las pantallas de Chilevisión.

La instancia reunirá a los ocho candidatos que buscan llegar a La Moneda, en un encuentro que será clave de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

¿Quiénes participarán del debate?

El sorteo ya definió el orden en el escenario y los podios quedaron distribuidos de la siguiente forma:

José Antonio Kast (Partido Republicano)

Jeannette Jara (oficialismo)

Eduardo Artés (independiente)

Harold Mayne-Nicholls (independiente)

Franco Parisi (Partido de la Gente)

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario)

Evelyn Matthei (Chile Vamos)

Marco Enríquez-Ominami (independiente)

De acuerdo con las encuestas más recientes, José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei lideran las preferencias, lo que otorga un mayor interés al primer encuentro televisado.

¿Cómo será el formato?

El debate estará dividido en tres segmentos:

Preguntas de periodistas : Andrea Arístegui, Daniel Matamala y Macarena Pizarro introducirán los temas y cada candidato tendrá tres minutos para responder.

: Andrea Arístegui, Daniel Matamala y Macarena Pizarro introducirán los temas y cada candidato tendrá tres minutos para responder. Cara a cara entre candidatos : cada aspirante podrá realizar preguntas a dos de sus contendores, en un espacio de confrontación directa.

: cada aspirante podrá realizar preguntas a dos de sus contendores, en un espacio de confrontación directa. Mensaje final: los ocho abanderados tendrán un minuto para entregar un mensaje libre a la audiencia.

El detalle del cara a cara: quién le pregunta a quién

El sorteo también definió las interacciones entre candidatos:

Kast preguntará a Jeannette Jara y Eduardo Artés.

Jara a Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

Artés a Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi.

Mayne-Nicholls a Franco Parisi y Johannes Kaiser.

Parisi a Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.

Kaiser a Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami.

Matthei a Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.

Enríquez-Ominami a José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Con este formato, el debate promete momentos de alta tensión política y será una de las primeras pruebas televisivas para medir la fuerza de cada candidatura en la recta inicial hacia noviembre.