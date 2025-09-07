Puerto Montt aplica nuevamente inédita sanción: hombres que rayaron escalera debieron pintarla con su propio dinero

Dos jóvenes que habían sido sorprendidos rayando la escalera Rancagua de Puerto Montt cumplieron con la medida impuesta por el Juzgado de Garantía: reparar el daño pintando los muros afectados.

Concretamente, la sanción fue parte de la suspensión condicional del procedimiento, solicitada por la Unidad Penal Municipal (UPM).

Los involucrados llegaron al lugar con los materiales costeados por ellos mismos y realizaron la faena de pintura. Se trata de la segunda vez que un caso de este tipo se resuelve en la comuna mediante esta medida innovadora, replicada también en otras ciudades del país.

“Hoy, imputados por el delito de daños en bienes nacionales de uso público y que son de administración municipal, repararon lo que dañaron. Esta es una política que ya hemos implementado antes”, explicó Marcos Emilfork, abogado a cargo de la UPM.

La primera experiencia se dio el pasado 6 de junio, cuando un imputado por un hecho similar también debió repintar la misma escalera, tras una orden judicial obtenida gracias a la intervención del municipio como querellante.