Cierre de estaciones de Metro por disturbios en romería al Cementerio General

Durante este domingo, Metro de Santiago informó el cierre de tres estaciones de la Línea 2 debido a incidentes registrados en el marco de la tradicional romería hacia el Cementerio General.

Todo esto, dado a los disturbios generados en los exteriores del Metro de Santiago. Carabineros detuvo a un adolescente en Plaza Los Héroes luego de que se le encontrara una bomba molotov en su mochila.

Más tarde, encapuchados lanzaron bengalas contra personal de Control de Orden Público en la Alameda con Nataniel Cox, y al llegar al cementerio, un grupo de manifestantes derribó parte de la reja perimetral y arrojó piedras al interior del recinto.