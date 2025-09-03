“Te voy a matar, destruiste mi familia”: detienen a tres sujetos por amenazar a gendarme en Talagante

Durante la jornada de este martes, se detuvo a tres sujetos que presuntamente amenazaron de muerte a un funcionario de Gendarmería el pasado 29 de agosto en la comuna de Talagante, región Metropolitana.

Ese día, según los primeros antecedentes, desde un vehículo arrojaron una corona de flores y municiones de distinto calibre al interior de la cárcel de Talagante, donde el gendarme afectado se desempeña como alcaide, consignó La Tercera.

De acuerdo a lo constatado por Carabineros, la corona de flores llevaba una carta que decía lo siguiente: “ Te voy a matar , destruiste mi familia. Patas negras. Voy x vo”.

Esto “no puede ser normalizado”

Ante esto, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios condenó lo ocurrido a través de un comunicado: “Esta nueva amenaza se suma a las ya conocidas públicamente”.

Agencia UNO | Imagen referencial Ampliar

“Lo ocurrido no puede ser normalizado ni minimizado y es una nueva señal de alerta en torno a la permanente exposición al riesgo de la que hemos venido siendo objeto”, añadió.

Es así que en el marco de la indagatoria que lleva la Fiscalía Metropolitana Occidente, se pudo establecer que los tres sujetos habrían participado en los hechos.