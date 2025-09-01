;

Nicolás López vuelve a la industria chilena en nuevo programa tras ser condenado por abuso sexual en 2022

El cineasta colabora en el proyecto sin influir en guion ni dirección, centrado en apoyo técnico y uso de IA.

Martín Neut

Nicolás López

Nicolás López / Sebastian Beltran Gaete

El director Nicolás López volvió a aparecer en una producción nacional, aunque en un rol técnico.

Condenado en 2022 por dos abusos sexuales, acaba de colaborar en la postproducción de El Show de las Javis, programa de conversación y comedia en YouTube de Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés.

Según The Clinic, desde la productora aclararon que su aporte fue puntual y externo, limitado al uso de inteligencia artificial y sets virtuales.

“Estamos muy interesados en estas tecnologías y estamos experimentando en distintas áreas para conseguir una diferenciación importante en el mercado”, señaló el promotor Benjamín Ferrer.

Reaparición tras cumplir condena

La dirección y guion del espacio están en manos de Héctor Morales, quien en 2018 criticó duramente al cineasta y respaldó públicamente a las denunciantes: “Todo el apoyo y fuerza a valientes compañeras actrices que hoy por fin pueden hablar y ser escuchadas”.

Díaz de Valdés, en tanto, debió declarar durante el juicio. “No fui víctima y no tenía nada que aportar en el caso de Nicolás López”, señaló, agregando que su relación con él fue “bastante horizontal”.

Acevedo también se pronunció en esa época: “Desviar la atención de un hecho grave para taparlo con una muy grave es asqueroso”.

Este es el primer proyecto en Chile en que López reaparece tras cumplir su condena bajo libertad vigilada, en un caso considerado clave del movimiento #MeToo.

