Tras temblor en El Teniente: Codelco informa que “no se han reportado trabajadores lesionados”

Durante la jornada de este domingo, Codelco informó que, el sismo registrado durante este mediodía, llevó a la activación de protocolos preventivos de detención de actividades, incluida la evacuación de trabajadores.

En concreto, el temblor de magnitud 2,3º fue registrado a las 12:41 de hoy y se produjo al oeste del yacimiento bajo la cota 1.518, en una zona que actualmente no está operativa.

“Inmediatamente se dispuso la evacuación de todos(as) los(as) trabajadores(as) a zonas seguras en los barrios cívicos. Asimismo, se informó a Sernageomin sobre lo sucedido”, informaron desde Codelco a través de un comunicado.

Sumado a lo anterior, agregaron que “Codelco informa que no se han reportado trabajadores lesionados por este incidente y se encuentra evaluando las condiciones antes de definir próximas acciones al interior de la mina”.