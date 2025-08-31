La artística despedida de una casona que será demolida en Escuela Militar

Una casona ubicada en pleno barrio Escuela Militar, en Las Condes, será demolida, pero antes, una exposición artística se ha tomado el espacio.

Cruz del Sur 136 es la dirección de la casona que fue tomada por un grupo de artistas. ¿El motivo? Para hacer una intervención de tres días.

Revisa también Cayó más de mil metros en menos de un minuto: turbulencia extrema obligó a aterrizaje de emergencia en vuelo de Estados Unidos

Durante el viernes 29, sábado 30 y este domingo 31 de agosto se ha llevado a cabo la exposición “La casa”, en donde se reúne el trabajo de 19 expositores, quienes fueron convocados por los artistas visuales Paz Escandón y Tomás Fernández.

El grupo de artistas, de diferentes generaciones y trayectorias, tiene como misión realizar la exposición en la casa de estilo inglés.

Entre las obras que son presentadas en la casona, hay fotografías y pinturas. Además, se han realizado intervenciones en los mismos muros del inmueble.

¿En qué horario se puede asistir? La muestra está abierta desde el 29 al 31 de agosto, hasta las 19:00 horas, en Cruz del Sur 136, Las Condes.