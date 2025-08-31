;

Hombre muere tras caída de muro de un Night Club en pleno centro de Rancagua

El muro de concreto golpeó directamente en la cabeza de la víctima.

Juan Castillo

Matías Llanca

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un fatal accidente se registró durante este domingo 31 de agosto en Rancagua, región de O’Higgins, luego de que un hombre muriera producto de la caída de un muro de concreto.

Según información preliminar, la víctima corresponde a un trabajador que se encontraba realizando labores de maestranza.

Por motivos que se investigan, un muro del Night Club “El Sótano” cayó encima de la víctima, golpeando directamente en su cabeza, lo que provocó su fallecimiento.

Por este caso, el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones a realizar las pesquisas correspondientes.

