Con destino a Colombia y República Dominicana: 65 personas son expulsadas del país en nuevo vuelo chárter

Durante la jornada de este domingo 31 de agosto, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), concretaron la expulsión de 65 personas extranjeras del país.

Acorde a lo comunicado por el Sermig, las expulsiones tienen como destino República Dominicana y Colombia.

De las 65 personas expulsadas, 50 son de carácter administrativo. En tanto, las otras 15 son producto de expulsiones judiciales por delitos.

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, manifestó que "con este, ya son 21 los vuelos chárter que salen de nuestro país desde que asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric y casi 4 mil las expulsiones entre administrativas y judiciales que hemos materializado“.

“Los cambios normativos impulsados por el Gobierno y las nuevas herramientas que tenemos para identificar, retener y expulsar, nos permitieron reactivar el volumen de expulsiones que la nueva ley de 2022 había prácticamente detenido”, agregó Thayer.

Por último, desde Migraciones expresaron que “junto a la Policía de Investigaciones seguimos trabajando para que la migración en nuestro país sea ordenada, segura y regular”.

Cabe señalar, que con las expulsiones que se concretaron hoy, ya son un total de 815 personas que han sido expulsadas de Chile en lo que va del 2025.