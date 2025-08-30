Lluvia en Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana el domingo / Sebastian Beltran Gaete

Precipitaciones aisladas se registraron durante la jornada del sábado en Santiago, lo cual se volverá a repetir durante el domingo 31 agosto.

Esto porque la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) detalla que la lluvia seguirá en la capital en el último día del octavo mes del año.

Revisa acá el pronóstico del tiempo para este domingo en Santiago.

Lluvia en Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones

Según señala la DMC, las lluvias caerán desde la madrugada del domingo, y se extenderán hasta la mañana del mismo día.

En esa línea, el portal Accuweather indica que los chubascos comenzarán cerca de las 07:00 a. m., y se mantendrán de forma intermitente hasta cerca de las 10:00 a.m., hora en la que dejaría de llover.