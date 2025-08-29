;

Trabajador fue encañonado: delincuentes armados roban celulares desde sucursal de WOM en Viña del Mar

Una testigo contó que los antisociales obligaron a una empleada a que “sacara cosas de la caja fuerte”.

Ruth Cárcamo

Gonzalo Pérez

01:50

Esta mañana un grupo de sujetos llevó a cabo un violento robo de celulares en una sucursal de la empresa WOM en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 09:30 horas, en una tienda ubicada en avenida Libertad. Hasta allí llegaron cinco antisociales a rostro cubierto y con armas de fuego.

ADN

En el lugar, intimidaron a los trabajadores, y se llevaron cajas de seguridad que guardaban aparatos electrónicos. Luego, huyeron en un vehículo en dirección al sector de Santa Julia, donde abordaron un nuevo automóvil.

“Estaban encapuchados y con mascarillas”

La trabajadora de una farmacia ubicada al lado de la sucursal afectada relató que “llegaron tres tipos, encañonaron al chico de WOM en el piso, y a una chica la llevaron a que sacara cosas de la caja fuerte”.

“Ellos (las víctimas) dijeron que estaban encapuchados y con mascarillas. Fue superrápido y violento (...) Los estaban esperando afuera, se bajaron todos menos el piloto”, añadió.

La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de realizar las pericias respectivas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

