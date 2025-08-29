;

El dramático relato de vecina por fatal balacera en Puente Alto: “Nos bajamos de la cama y nos cubrimos con el colchón”

En conversación con Radio ADN, la mujer –que vive con su esposo, hija y nieta menor de edad– relató que escuchó más de 40 disparos. “Los iba contando”, dijo.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Fue durante esta madrugada cuando un hombre murió tras recibir una serie de disparos en el sector de Bajos de Mena en Puente Alto, donde horas antes otro sujeto también fue asesinado a tiros.

En específico, el hecho ocurrió en calle Reloj de Sol, en la población Marta Brunet. Según la información preliminar, cerca de las 04:00 horas, vecinos alertaron sobre una balacera a Carabineros, los cuales llegaron y encontraron al individuo sin vida.

Ante esto, el Equipo ECOH de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, se trasladaron al lugar, donde hallaron una gran cantidad de evidencia balística.

“Escuché como 40 disparos”

En diálogo con Radio ADN, una vecina se refirió al hecho: “Escuché como 40 disparos, yo los iba contando. Después siguieron disparando”. Luego, añadió que “sentí autos que salieron arrancando fuerte”.

La mujer, quien vive con su esposo, hija y nieta menor de edad, contó que tras oír la balacera “nos bajamos de la cama y nos cubrimos con el colchón”.

