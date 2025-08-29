Al menos 50 disparos y atropellado: qué se sabe del hombre asesinado en Puente Alto

En las últimas 12 horas, dos homicidios se registraron en Puente Alto, zona sur de la Región Metropolitana, delitos que están siendo investigados por la PDI.

El primero ocurrió durante la noche del jueves en el sector de Bajos de Mena, donde un hombre de 40 años recibió al menos 4 impactos de bala.

La víctima fue atacada mientras caminaba por las calles Río Volcán con Estero de Dios.

Al menos 50 disparos y atropellado

Mientras que el segundo asesinato ocurrió durante la madrugada de este viernes, donde un hombre falleció baleado en el sector de calle Reloj de Sol con Marta Brunet.

Según información preliminar, los atacantes habrían percutado más de 50 tiros, además de atropellar a la víctima en pleno ataque.

Personal de la Policía de Investigaciones se encuentra indagando los dos crímenes tanto para dar con los responsables, como también para establecer si es que existe algún vínculo entre ambos casos.