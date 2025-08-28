“Que envíe a un representante”: Kast y Enríquez-Ominami emplazan a Jara a asistir a debates

Durante el foro de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami criticaron la decisión de la oficialista Jeannette Jara de no participar en seminarios y debates.

Todo esto, luego de que la exministra del Trabajo explicó que se ausentaría de estos espacios para concentrarse en una nueva etapa de su campaña centrada en el despliegue territorial.

“La ausencia de la candidata oficialista, que rehúye de sus responsabilidades democráticas. Hoy me tocará contrastar, confrontar, debatir con cuatro representantes de una opción que evidentemente no comparto”, dijo en primera instancia Enríquez-Ominami.

Adicionalmente, MEO le solicitó a la candidata que “no se siga restando. Aquí legítimamente el 80% del tiempo son ellos apoyándose entre sí (…). Usted no puede seguir abandonando. Yo tengo aquí el 20%, la batalla completamente desigual”.

En la misma línea, Kast manifestó que lamenta “una vez más que Jeannette Jara se haya excusado. Ya llevamos varios foros sin contar con su presencia. Está recorriendo Chile, pero creo que también es importante poder hacer esos espacios y venir a estos debates”.

“Si no puede venir, sería bueno que envíe a un representante, puede ser uno de los actuales ministros, puede ser el presidente de TVN. Tendrían que renunciar sí antes, para que no lo hagan con fondos públicos, no vaya a ser cosa que después los acusen de intervencionismo electoral”, finalizó ironizando.