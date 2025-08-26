;

Impacto en el mundo del espectáculo: la inesperada noticia que reveló Álvaro Ballero

El exchico reality publicó una historia en su cuenta de Instagram un potente mensaje sobre su vida personal.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

Este martes, a través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero reveló que, después de 17 años de matrimonio, decidió junto a su esposa Ludmila Ksenofontova tomarse un tiempo y separarse.

La pareja, que comparte cuatro hijos, atraviesa un proceso que el exchico reality calificó como “el más difícil y doloroso” de su vida.

ADN

Álvaro Ballero y su esposa | Instagram

En su publicación, Ballero aclaró que la decisión no responde a engaños ni traiciones, sino a las dificultades que han enfrentado en los últimos años, las cuales, según señaló, afectaron inevitablemente la relación.

Revisa también

ADN

“Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños. Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos”, escribió.

El empresario enfatizó que esta declaración será su única comunicación sobre el tema, por respeto a su familia y a la relación. Además, destacó el valor de su esposa: “Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido”.

ADN

Captura

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad