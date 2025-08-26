Impacto en el mundo del espectáculo: la inesperada noticia que reveló Álvaro Ballero

Este martes, a través de su cuenta de Instagram, Álvaro Ballero reveló que, después de 17 años de matrimonio, decidió junto a su esposa Ludmila Ksenofontova tomarse un tiempo y separarse.

La pareja, que comparte cuatro hijos, atraviesa un proceso que el exchico reality calificó como “el más difícil y doloroso” de su vida.

Álvaro Ballero y su esposa | Instagram Ampliar

En su publicación, Ballero aclaró que la decisión no responde a engaños ni traiciones, sino a las dificultades que han enfrentado en los últimos años, las cuales, según señaló, afectaron inevitablemente la relación.

“Somos un matrimonio de 17 años de historia, con una sólida familia compuesta por 4 increíbles y empoderados niños. Hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos”, escribió.

El empresario enfatizó que esta declaración será su única comunicación sobre el tema, por respeto a su familia y a la relación. Además, destacó el valor de su esposa: “Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido”.