“No espero que me perdonen cuando aún ni yo logro perdonarme”: Karol Lucero e infidelidad a su esposa

La polémica en torno a Karol Lucero sumó un nevo capítulo luego de que el comunicador publicara un extenso comunicado en sus redes sociales, apenas horas después de que la DJ con la que fue infiel apareciera en el programa Primer Plano de Chilevisión entregando su versión de los hechos.

El locutor utilizó sus historias de Instagram para referirse nuevamente al escándalo, insistiendo en que ya había asumido su error públicamente y que no pretende seguir respondiendo a nuevas acusaciones.

“Anoche volví a ver cómo un tema doloroso para mí y mi entorno siguió en la palestra. Lo entiendo, así funciona la televisión y la industria. Pero quiero dejar algo claro: lo que viví, lo que conté y lo que asumí, ya lo hice de frente y con responsabilidad”, escribió.

“Tuve dos opciones: esconderme y evitar dar la cara, o enfrentar los hechos como corresponde a alguien que es figura pública. Elegí lo segundo. Conté mi verdad, sin culpar a terceros, porque entendí que la única responsabilidad aquí es mía”, agrega.

El exchico Yingo también cuestionó la aparición de nuevas versiones que, según dijo, nunca han estado respaldadas con pruebas concretas.

“He escuchado versiones, acusaciones y promesas de pruebas contundentes que nunca llegaron (…) no me corresponde a mí validar ni desmentir cada historia que sigan agregando; no me extrañaría aparecieran más personas tratando de colgarse en busca de autopromoción”, señaló.

En su mensaje, el comunicador recalcó que independiente de las polémicas en torno a Ilaisa Henríquez, su falta ya estaba reconocida.

Un nuevo mea culpa

“Da igual que digan que la otra persona es mitómana, que inventó que tenía cáncer, que sedujo a compañeros carabineros para después extorsionarlos, que se contradice en su relato (...) Aunque todo eso sea cierto, no borra mi falta”, expuso.

Lucero enfatizó que el error lo atribuye únicamente a su actuar: “Yo soy el único culpable de haber fallado a la persona que amo. Eso es lo que realmente me duele, y lo que me avergüenza. La mala decisión fue mía, y es algo que tendré que cargar sin justificación”.

Finalmente, indicó que se tomará un tiempo para reflexionar y trabajar en su proceso personal. “Hoy solo quiero ofrecer disculpas y dar un paso al costado en el tema, para reflexionar, seguir con la ayuda de responsabilidad afectiva y trabajar en mí mismo”.

“No espero que me perdonen cuando aún ni yo logro perdonarme. Lo que sí espero es algún día ser mejor persona que la que fui en este momento”. concluyó.