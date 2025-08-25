“Consecuencia política”: declaraciones de esposa de Kaiser generan tensiones en pacto con republicanos

Las recientes declaraciones de Ivette Avaria, esposa del candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser, habrían generado cierta incomodidad en el Partido Republicano.

Avaria, quien además es consejera regional de los libertarios, destacó las diferencias entre Kaiser y José Antonio Kast, señalando a La Tercera que su esposo “tiene consecuencia política” y contrastándolo con el proyecto del líder republicano.

“Johannes no va a decir hoy una cosa y mañana otra, no va a ceder en principios si tiene presión de otros lados. Su proyecto fue una tremenda desilusión, por eso tienen menos de la mitad de nuestros militantes”, afirmó Avaria, en declaraciones que, según algunos dirigentes republicanos, molestaron dentro de la colectividad por el tono utilizado, considerando que ambos partidos forman parte de un pacto parlamentario, indicó el citado medio.

Aunque la directiva republicana, liderada por Arturo Squella, desdramatizó el tema públicamente, reconocen que la militancia ha recibido con preocupación los comentarios. “Somos proyectos políticos distintos, pero convergemos en un diagnóstico común sobre lo que ha funcionado mal en los últimos años y en las medidas para enfrentar la crisis que atraviesa Chile”, sostuvo, destacando la importancia de mantener la unidad frente a la campaña presidencial y parlamentaria.

Avaria, por su parte, intentó aclarar sus palabras en redes sociales, asegurando que se basan en un análisis objetivo de hechos pasados y subrayando la cordial relación con los republicanos. “Decirlo sin adornos no es atacar, es traer honestidad a la política”, escribió en X.

Los medios siempre buscan la cuña más cizañera para lograr clicks. Dicho esto, mi opinión es en base al análisis objetivo e imparcial de hechos pasados e incluso recalco la cordial relación con Republicanos, entre otras ideas. Una cosa es lo que uno dice y otra cómo lo escriben. pic.twitter.com/AnrRAuNeNS — Ivette Avaria (@iviavaria) August 24, 2025