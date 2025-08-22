;

Reto One-Punch Man: hombre sigue el entrenamiento de Saitama por 1000 días y este fue el resultado

Li Shuangyong inició el desafío el 24 de agosto de 2021 y lo completó el 19 de julio, acumulando más de 20.000 km y cientos de miles de repeticiones.

Mario Vergara

Reto One-Punch Man: hombre sigue el entrenamiento de Saitama por 1000 días y este fue el resultado

El desafío de entrenamiento inspirado en el manga One-Punch Man —100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 km cada día— tuvo una versión real de 1.000 días consecutivos en China. El protagonista fue Li Shuangyong, quien replicó la rutina popularizada por el personaje Saitama y la mantuvo sin interrupciones hasta mediados de julio.

Shuangyong comenzó el 24 de agosto de 2021, en un contexto personal adverso. Según relató, su negocio de piscicultura quebró, quedó endeudado y atravesó la ruptura de su matrimonio. “Tenía que salvarme. No podía seguir viviendo así. No podía empeorar”, dijo al explicar su decisión de iniciar el plan diario.

Revisa también:

ADN

Sin presupuesto para equiparse, al comienzo corrió con zapatillas de menos de 10 yuanes y se alimentó principalmente de huevos y fideos instantáneos. Registró su progreso con videos diarios, lo que le granjeó una comunidad creciente de seguidores en China y luego patrocinios que le facilitaron calzado y suplementos. En Taiwán, fanáticos llegaron a transmitir en vivo sus carreras y a acompañarlo a distancia.

¿En qué consiste la rutina?

  • 100 flexiones
  • 100 abdominales
  • 100 sentadillas
  • Correr 10 kilómetros diarios

El 19 de julio, Shuangyong completó los 1.000 días, acumulando más de 20.000 kilómetros y cientos de miles de repeticiones de ejercicios con peso corporal. Para conmemorar el hito, se afeitó la cabeza y se vistió como Saitama; el creador del manga reaccionó con un mensaje público: “¡Tu fuerza de voluntad es increíble! ¡Felicidades!”.

ADN

Foto: Handout / Mario Andrés Vergara Escobar

Tras cerrar el ciclo, el atleta aficionado anunció una nueva meta: buscar un récord mundial Guinness corriendo una maratón diaria durante un año. Señaló que su propósito es “infundir esperanza sin límites” a quienes siguen su proceso.

El caso ha generado debate en redes y foros especializados acerca de la sostenibilidad y riesgos de una carga de entrenamiento de este tipo aplicada a largo plazo, a la vez que su registro diario de avances y dificultades atrajo una audiencia masiva que acompañó su transformación personal y deportiva.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad