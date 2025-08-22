Reto One-Punch Man: hombre sigue el entrenamiento de Saitama por 1000 días y este fue el resultado

El desafío de entrenamiento inspirado en el manga One-Punch Man —100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 km cada día— tuvo una versión real de 1.000 días consecutivos en China. El protagonista fue Li Shuangyong, quien replicó la rutina popularizada por el personaje Saitama y la mantuvo sin interrupciones hasta mediados de julio.

Shuangyong comenzó el 24 de agosto de 2021, en un contexto personal adverso. Según relató, su negocio de piscicultura quebró, quedó endeudado y atravesó la ruptura de su matrimonio. “Tenía que salvarme. No podía seguir viviendo así. No podía empeorar”, dijo al explicar su decisión de iniciar el plan diario.

Sin presupuesto para equiparse, al comienzo corrió con zapatillas de menos de 10 yuanes y se alimentó principalmente de huevos y fideos instantáneos. Registró su progreso con videos diarios, lo que le granjeó una comunidad creciente de seguidores en China y luego patrocinios que le facilitaron calzado y suplementos. En Taiwán, fanáticos llegaron a transmitir en vivo sus carreras y a acompañarlo a distancia.

¿En qué consiste la rutina?

100 flexiones

100 abdominales

100 sentadillas

Correr 10 kilómetros diarios

El 19 de julio, Shuangyong completó los 1.000 días, acumulando más de 20.000 kilómetros y cientos de miles de repeticiones de ejercicios con peso corporal. Para conmemorar el hito, se afeitó la cabeza y se vistió como Saitama; el creador del manga reaccionó con un mensaje público: “¡Tu fuerza de voluntad es increíble! ¡Felicidades!”.

Tras cerrar el ciclo, el atleta aficionado anunció una nueva meta: buscar un récord mundial Guinness corriendo una maratón diaria durante un año. Señaló que su propósito es “infundir esperanza sin límites” a quienes siguen su proceso.

El caso ha generado debate en redes y foros especializados acerca de la sostenibilidad y riesgos de una carga de entrenamiento de este tipo aplicada a largo plazo, a la vez que su registro diario de avances y dificultades atrajo una audiencia masiva que acompañó su transformación personal y deportiva.