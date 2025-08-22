Ciclo menstrual y entrenamiento: ¿Cómo influyen las fases en el rendimiento deportivo?

La menstruación ocurre con el desprendimiento del endometrio ante la respuesta de que un óvulo no ha sido fecundado, es decir, no hay embarazo. Pero, ¿Qué ocurre en el entrenamiento? ¿Se puede entrenar con menstruación? ¿El rendimiento cambia por fase menstrual? Son algunas de las preguntas que en ADN.cl te respondemos.

Para contextualizar, el ciclo menstrual tiene una duración promedio de 28 días y se divide en cuatro fases.

En primer lugar, la fase menstrual, que es cuando se produce el sangrado; luego la fase folicular, donde los ovarios preparan un óvulo y el nivel de estrógeno aumenta; posteriormente ocurre la ovulación, que es cuando se libera y está listo para ser fecundado; y por último, la fase lútea, el cuerpo produce progesterona para mantener el endometrio listo en caso de embarazo, pero si no ocurre, baja la menstruación, y comienza un nuevo ciclo.

En síntesis, todas las mujeres pasan por cambios hormonales que condicionan directamente su estado físico y emocional. Ante ello, resulta interesante saber los días de mejor rendimiento deportivo, y, como respuesta, se viralizó un método sincronizado de ciclo menstrual llamado “Cycle Sinc”.

Cycle Sinc: el método viral de entrenamiento y menstruación

Cycle Sinc es un método que combina tu ciclo menstrual con la actividad física e incluso alimentación. A modo resumen, establece que la primera mitad del ciclo (folicular y ovulación) resulta ideal realizar ejercicios de hit o fuerza, mientras que en la segunda fase, (lútea y menstruación), era mejor realizar yoga o descanso.

María Jesús Ballart (@dramjballart en Instagram) es médica interna de UC Christus, con diplomado en gastroenterología, e interés en medicina deportiva. Ante estos métodos sostiene que “eso se viralizó en redes, pero en verdad no hay ninguna evidencia científica que lo respalde”.

Para la doctora el resultado es empírico: “la realidad y la ciencia dice que cada mujer es distinta, por lo que cada ciclo tiene una respuesta hormonal y física diferente”.

Efectos de la menstruación en el rendimiento físico y deportivo

Distintos estudios respaldan que desde un 50 hasta un 100% de mujeres manifiestan incomodidad entre el entrenamiento y ciclo menstrual, sobre todo por síntomas físicos y emocionales, como: dolor, hinchazón, fatiga, irritabilidad y falta de energía. “Todos esos cambios hormonales sí pueden influir en el rendimiento deportivo, tanto en mujeres atletas como en aquellas que hacen ejercicio de forma regular”, añade la médica interna.

En ese sentido, esta respuesta natural de la fisiología femenina, no contraindica el ejercicio de alta intensidad, ni cardio, ni de fuerza, pero tampoco exenta el recurso del descanso: “No es flojera, ni es exageración, es un cambio fisiológico (...) pero eso no implica que uno no tenga que entrenar fuerte o algo así”, complementa la doctora.

El desempeño en la etapa folicular y lútea

La experta señala que en la fase folicular se oxida más grasa, por lo que se sintetiza mejor la proteína muscular y se tolera mejor el estrés. Mientras que en la fase lútea hay más fatiga mental, una peor calidad de sueño y una mayor percepción del esfuerzo.

El exceso de ejercicio podría inducir a la ausencia menstrual

Otro factor a considerar es la ausencia de menstruación frente al exceso del entrenamiento, esto también tiene una respuesta desde la ciencia.

El nombre científico es amenorrea hipotalámica funcional y ocurre cuando, desde el cerebro, el hipotálamo y la hipófisis, no están secretando las principales hormonas del ciclo: el estrógeno y la progesterona.

Esto se frecuenta en atletas de alto rendimiento, pero también puede ocurrir en mujeres que simplemente realicen mucho ejercicio acompañado de un déficit calórico extremo. Pero la ausencia de esta, tampoco es sana para la fisiología.

“Es importante tratarla porque no solo afecta a la fertilidad, sino que también el desequilibrio hormonal, lo que puede producir alteración de la masa ósea, ya que el estrógeno es un factor protector para las mujeres”, complementa la doctora Ballart.

Escuchar al cuerpo: la clave para saber cuándo entrenar

Y es que, como señala la especialista, los días más adecuados para entrenar, dependen en cada mujer. Lo más importante es saber escuchar el estado de tu cuerpo.