Este miércoles por la noche, el choque entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en Buenos Aires por Copa Sudamericana terminó en una barbarie pocas veces vistas en el continente.

Tras desórdenes de los hinchas azules en el Estadio Libertadores de América, fanáticos de Independiente respondieron de manera brutalmente violenta contra un grupo de azules, dejando imágenes en redes sociales para el olvido.

Luego de los hechos, de momento no hay reporte oficial por parte de la autoridad argentina, pero sí del embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien se dirigió a una de las comisarías de Buenos Aires por instrucción directa del Presidente Gabriel Boric.

En conversación exclusiva con Radio ADN, la autoridad chilena en Argentina hizo un breve balance policial de lo sucedido: "las personas detenidas son 97, entre ellos tres mujeres, cinco menores. Están chequeando bien los nombres y esperando las labores del fiscal que está viendo lo que ocurrió en el estadio", aseguró.

Tras retirarse de la comisaria número 4 de Avellaneda, Viera-Gallo agregó que “algunas personas fueron trasladadas al hospital. El hincha que cayó está fuera de peligro, por suerte había un techo, está completamente fuera de peligro. Las personas que están en el hospital son cinco, uno de ellos de gravedad por ataque con arma corta”, indicó.

Cerró aseverando que “las personas que están detenidas, si no han participado en actos delictivos, deben salir en libertad mañana (jueves) y volver a Chile, los heridos hay que revisar la gravedad”, finalizó José Antonio Viera-Gallo.