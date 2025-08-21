Tienda de artículos para el hogar tiene hasta 90% descuento por cierre: ¿Hasta cuándo se puede comprar?

Una de las tiendas más grandes de venta por catálogo de productos textiles para el hogar en Chile está viviendo sus últimos días.

Se trata de Velutti, que ofrece una amplia gama de artículos para dormitorios, baños y espacios exteriores.

Entre sus principales productos se incluyen sábanas, colchas, plumones, almohadas, cortinas, toallas y mantas.

El cierre de sus operaciones en el país ha sido informado a través de sus redes sociales, y actualmente se está rematando la mercadería que aún queda en stock.

Si bien sus tiendas sucursales ya dijeron adiós, siguen ofreciendo su catálogo a través del sitio web oficial.

Hay ejemplos de las rebajas. Se ofrece un cubrecolchón con hasta 90%, plumones con hasta 50% o cortinas y velos con hasta un 40%.

Velutti.cl estará disponible hasta el próximo martes 26 de agosto y velutticatalogo.cl, hasta el 29 de agosto.

En tanto, su bodega outlet ubicada en Cerro Sombrero 1370, Maipú, hasta el 2 de septiembre. Ahí atienden de lunes a jueves de 09:00 a 17:30 horas y los viernes entre 09:00 y 16:30 horas.

“Agradecemos a todos nuestros clientes su lealtad y apoyo. Esperamos volver a encontrarnos pronto”, expresaron en una publicación reciente.

“¡Aprovecha este mes para hacer tus pedidos y no quedarte sin lo que necesitas!”, invitaron a sus clientes.