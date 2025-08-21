Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de Santiago: fue abandonado en la ex Posta Central
Desde el Ministerio Público señalaron que el afectado logró ser identificado luego de que sus familiares llegaran a buscarlo al recinto asistencial.
Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de Santiago: fue abandonado en la ex Posta Central
01:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Durante la noche de este miércoles, un hombre murió tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.
De acuerdo a la información preliminar, el ataque quedó al descubierto a eso de las 22:00 horas, cuando la víctima fue abandonada herida –desde un vehículo– en la ex Posta Central.
Revisa también
En el lugar, los funcionarios de la salud “lo ingresan a reanimador, intentan mantenerlo estable, pero fallece a raíz de la herida, ya que le alcanzó la yugular”, detalló el fiscal Felipe Olivari.
Víctima fue identificada por familiares
El afectado fue identificado luego de que sus familiares llegaran a buscarlo a la ex Posta Central. “Sería una persona adulta de nacionalidad venezolana”, dijo el persecutor.
De momento no hay mucha información sobre las causas del ataque. El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).
“Los familiares con los cuales se ha entrevistado la PDI no tienen conocimiento de qué fue lo que pasó, dónde se encontraba la persona, qué es lo que estaba haciendo al momento en que habría sido agredido”, finalizó Olivari.