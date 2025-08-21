El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de Santiago: fue abandonado en la ex Posta Central

Durante la noche de este miércoles, un hombre murió tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el ataque quedó al descubierto a eso de las 22:00 horas, cuando la víctima fue abandonada herida –desde un vehículo– en la ex Posta Central.

En el lugar, los funcionarios de la salud “lo ingresan a reanimador, intentan mantenerlo estable, pero fallece a raíz de la herida, ya que le alcanzó la yugular”, detalló el fiscal Felipe Olivari.

Víctima fue identificada por familiares

El afectado fue identificado luego de que sus familiares llegaran a buscarlo a la ex Posta Central. “Sería una persona adulta de nacionalidad venezolana”, dijo el persecutor.

De momento no hay mucha información sobre las causas del ataque. El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).