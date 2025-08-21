;

Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de Santiago: fue abandonado en la ex Posta Central

Desde el Ministerio Público señalaron que el afectado logró ser identificado luego de que sus familiares llegaran a buscarlo al recinto asistencial.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de Santiago: fue abandonado en la ex Posta Central

Hombre muere tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de Santiago: fue abandonado en la ex Posta Central

01:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la noche de este miércoles, un hombre murió tras ser apuñalado en el cuello en pleno centro de la comuna de Santiago, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el ataque quedó al descubierto a eso de las 22:00 horas, cuando la víctima fue abandonada herida –desde un vehículo– en la ex Posta Central.

Revisa también

ADN

En el lugar, los funcionarios de la salud “lo ingresan a reanimador, intentan mantenerlo estable, pero fallece a raíz de la herida, ya que le alcanzó la yugular”, detalló el fiscal Felipe Olivari.

Víctima fue identificada por familiares

El afectado fue identificado luego de que sus familiares llegaran a buscarlo a la ex Posta Central. “Sería una persona adulta de nacionalidad venezolana”, dijo el persecutor.

De momento no hay mucha información sobre las causas del ataque. El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Los familiares con los cuales se ha entrevistado la PDI no tienen conocimiento de qué fue lo que pasó, dónde se encontraba la persona, qué es lo que estaba haciendo al momento en que habría sido agredido”, finalizó Olivari.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad