Conductor de aplicación es apuñalado por falsos pasajeros en Quinta Normal: víctima fue abandonada en plena calle
La víctima se trasladó por sus propios medios hasta un edificio residencial, desde donde se solicitó ayuda.
Conductor de aplicación es apuñalado por falsos pasajeros en Quinta Normal
00:49
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En horas de la madrugada de este jueves, un conductor de aplicación resultó apuñalado por falsos pasajeros en Quinta Normal.
Según información preliminar, al menos cuatro antisociales solicitaron el servicio de transporte en la comuna de Maipú.
Revisa también:
Sin embargo, mientras iban en trayecto, atacaron con un arma blanca al conductor con el fin de robarle su auto, siendo la víctima abandonada en Quinta Normal.
Tras ser apuñalado, el hombre se trasladó por sus propios medios hasta un edificio residencial, desde donde se alertó a personal policial y de emergencia.
El conductor de aplicación fue trasladado hasta un recinto asistencial tras ser apuñalado en el abdomen, donde se encuentra fuera de riesgo vital.