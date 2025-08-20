Stewart Copeland, baterista de The Police, anuncia concierto único en Chile con orquesta sinfónica: cuándo, dónde, y cómo comprar entradas

El histórico baterista de The Police, Stewart Copeland, confirmó su regreso a Chile con un espectáculo exclusivo en el Teatro Municipal de Santiago el próximo 15 de diciembre, donde presentará Police Deranged for Orchestra, un show que reinterpreta los grandes clásicos de la banda británica junto a una orquesta de 28 músicos.

El músico estadounidense, ganador de siete premios Grammy y cofundador del icónico trío junto a Sting y Andy Summers, traerá a la capital un repertorio que abarca hits como “Message in a Bottle”, “Don’t Stand So Close to Me”, “Demolition Man” y “Every Little Thing She Does Is Magic”.

ROME, ITALY - JULY 27: Stewart Copeland performs onstage during a concert at Auditorium Parco Della Musica on July 27, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Roberto Panucci - Corbis/Corbis via Getty Images) / Roberto Panucci - Corbis Ampliar

La propuesta busca darle una nueva vida al catálogo de The Police mediante arreglos sinfónicos que amplían el alcance de sus cinco discos de estudio, desde Outlandos d’Amour (1978) hasta Synchronicity (1983).

El origen de este proyecto se remonta a 2006, cuando Copeland musicalizó su documental Everyone Stares, con imágenes grabadas por el propio grupo durante su época dorada. Años más tarde, decidió llevar esas adaptaciones a los escenarios, dando forma a este espectáculo que ya ha recorrido varias ciudades del mundo. “Es una experiencia distinta, una manera de revivir la energía de The Police con nuevas texturas sonoras”, ha señalado en entrevistas.

En escena, Copeland estará acompañado por secciones de cuerdas, metales, maderas, percusionistas y un trío vocal encargado de dar vida a las letras de Sting, además de algunas sorpresas que incluirán piezas poco conocidas como “Bed’s Too Big Without You” y “Orc Jam”.

Más allá de The Police, Copeland ha desarrollado una extensa carrera como compositor para cine (Wall Street, Rumble Fish), televisión y videojuegos, siendo autor de la recordada banda sonora de Spyro the Dragon. También ha colaborado en proyectos experimentales con músicos como Les Claypool (Primus) y Trey Anastasio (Phish), consolidando un estilo marcado por la innovación rítmica y la energía sobre el escenario.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket, con precios que van desde $32.000 (galería) hasta $135.000 (platea VIP) en la preventa de las primeras 500 localidades.