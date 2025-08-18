Ricky Martin en Chile: comenzó la preventa de las entradas para su show en el Claro Arena (y estos son sus precios)

Este lunes a las 11:00 se inició la preventa de las entradas para el show de Ricky Martin del 4 de octubre en Claro Arena, el nuevo estadio de Universidad Católica ubicado en Las Condes, donde estaba San Carlos de Apoquindo.

El espectáculo presenta un repertorio en el que estarán sus grandes éxitos, entre ellos los clásicos “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “La Bomba”, “Vente Pa’ Ca”, y “The Cup of Life”, entre muchos otros.

Los tickets están a la venta en PuntoTicket, en una preventa exclusiva para los clientes del banco Falabella, con un 20% de descuento, pagando con tarjetas Mastercard. Habrá un stock de 7.700 tickets, con un máximo de cuatro entradas por tarjeta.

La venta general comenzará una vez agotada la preventa Banco Falabella. Habrá un 15% descuento para clientes Claro, hasta agotar stock de 1.914 cupones. Máximo dos cupones por cliente. Los descuentos no aplican sobre el cargo por servicio.

Los precios comienzan en los 50 mil pesos, en el sector Mario Lepe Alto, a los que hay que sumarle el cargo de servicio. Las entradas más exclusivas son las de Primera Fila Central: 250 mil pesos, más cargo.