;

Ricky Martin en Chile: comenzó la preventa de las entradas para su show en el Claro Arena (y estos son sus precios)

Este lunes se inició la venta de los tickets para Ricky Martin Live 2025 en el nuevo estadio de Universidad Católica.

ADN Radio

Ricky Martin

Ricky Martin

Este lunes a las 11:00 se inició la preventa de las entradas para el show de Ricky Martin del 4 de octubre en Claro Arena, el nuevo estadio de Universidad Católica ubicado en Las Condes, donde estaba San Carlos de Apoquindo.

El espectáculo presenta un repertorio en el que estarán sus grandes éxitos, entre ellos los clásicos “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “La Bomba”, “Vente Pa’ Ca”, y “The Cup of Life”, entre muchos otros.

Los tickets están a la venta en PuntoTicket, en una preventa exclusiva para los clientes del banco Falabella, con un 20% de descuento, pagando con tarjetas Mastercard. Habrá un stock de 7.700 tickets, con un máximo de cuatro entradas por tarjeta.

Revisa también:

ADN

La venta general comenzará una vez agotada la preventa Banco Falabella. Habrá un 15% descuento para clientes Claro, hasta agotar stock de 1.914 cupones. Máximo dos cupones por cliente. Los descuentos no aplican sobre el cargo por servicio.

Los precios comienzan en los 50 mil pesos, en el sector Mario Lepe Alto, a los que hay que sumarle el cargo de servicio. Las entradas más exclusivas son las de Primera Fila Central: 250 mil pesos, más cargo.

ADN

PuntoTicket

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad