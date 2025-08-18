Niños descubren cráneo en fundo de Limache: se investiga posible caso de desaparición / Diego Martin

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Limache investigan el hallazgo de huesos humanos en el fundo Limachito, tras el descubrimiento realizado por dos menores de edad.

Según el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, los niños encontraron un cráneo alrededor de las 13:30 horas y alertaron a un adulto, quien posteriormente dio aviso a Carabineros.

Al respecto, personal de la Brigada de Homicidios junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), se trasladó hasta el lugar con apoyo de canes especializados.

El peritaje inicial determinó que los restos corresponderían a una persona de sexo femenino, aparentemente joven, con una data de muerte de algunos meses.

El cráneo y la mandíbula inferior fueron derivados al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, donde se realizarán pruebas de ADN para contrastarlos con registros de personas desaparecidas en la zona.

“El levantamiento realizado corresponde a un cráneo y mandíbula que serían de una mujer joven (...) Se han dispuesto diligencias de búsqueda en el lugar, sin resultados positivos”, señaló el fiscal Sánchez.

Si bien no se encontraron más restos en la zona, la Fiscalía no descarta que puedan aparecer nuevas osamentas vinculadas al mismo cuerpo. “La búsqueda continúa”, puntualizó el persecutor.