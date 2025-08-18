“La Nona”: Último mes para disfrutar en Teatro Mori de la aclamada comedia

Hasta el 31 de agosto, “La Nona” se presentará los viernes y sábados a las 20:30 horas en Mori Vitacura, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la programación de este año de Teatro Mori.

A través del humor, la obra reflexiona sobre la convivencia forzada, los lazos de parentesco y el impacto que las dificultades económicas tienen en las familias.

La obra sigue la historia de una familia de clase trabajadora que enfrenta el desafío de sobrevivir con la presencia de la Nona, una abuela de apetito insaciable que pone a prueba la paciencia y los recursos de sus parientes, quienes no dejan de preguntarse cómo deshacerse de ella.

“Tengo la impresión de que, aunque es una comedia que se estrenó hace tantos años en Argentina, muchos de sus temas siguen siendo completamente vigentes: la responsabilidad que los hijos tienen hacia sus padres, especialmente cuando están enfermos. En el caso de la Nona, ella está completamente perdida, habla incoherencias y consume más que el resto de la familia”, señala Rodrigo Bastidas.

En esta ocasión, la abuela protagonista, que desencadena una serie de situaciones que llevan a la audiencia a experimentar diversas emociones, es interpretada por Rodrigo Muñoz.

El actor comenta sobre su personaje: “Creo que la Nona es un personaje simbólico que representa la miseria, esa gente que se aprovecha de los demás. De alguna manera, ella es el punto de conﬂicto de la obra, pero lo que la hace tan graciosa es que parece inofensiva, aunque al ﬁnal es la que lleva a la ruina a toda la familia, ya que solo piensa en sí misma, es muy huiña.

El resto del elenco está conformado por Magdalena Max-Neef, Rodrigo Muñoz, Joseﬁna Velasco, Juan Bennett, Catalina Gallardo, Nicolás Mena y el querido actor Gabriel Prieto que en algunas funciones en reemplazado por Álvaro Pacull.

El origen de “La Nona” en Chile y su regreso 40 años después

Fue en los años 80 cuando Rodrigo Bastidas, Gabriel Prieto, Magdalena Max-Neef y Elena Muñoz, entonces estudiantes de teatro en la Universidad Católica, decidieron adaptar el texto de Roberto Cossa y montar la obra por primera vez en Chile, bajo la dirección de Héctor Noguera. El montaje obtuvo la nota máxima por parte de Ana González, destacándose como un logro signiﬁcativo en su etapa de formación.

“En ese entonces, no teníamos la edad de los personajes, y ahora, remontarla después de 40 años es una cosa insólita y maravillosa. Además, nos fue tan bien en esa época en la escuela que hicimos algunas funciones en el Parque Bustamante, y al año siguiente se montó profesionalmente en el Teatro del Ángel bajo la dirección de Jaime Vadell", rememora Bastidas.

Gracias a un Fondo por Compañía de Trayectoria, entregado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es que Teatro Aparte pudo remontar la comedia de Cossa, conservando su estilo simbólico y crítico.

Durante todo el mes el público podrá disfrutar de “La Nona”, las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori.