;

Feriado del miércoles 20 de agosto en Chile: ¿Qué se conmemora y dónde aplica?

Tras el último fin de semana largo, algunas personas tendrán una jornada de descanso extra esta semana. Conoce aquí el origen.

Javier Méndez

Feriado del miércoles 20 de agosto en Chile: ¿Qué se conmemora y dónde aplica?

Feriado del miércoles 20 de agosto en Chile: ¿Qué se conmemora y dónde aplica? / Iana Miroshnichenko

Seguramente, el reciente fin de semana largo, por el Día de la Asunción de la Virgen, dejó a algunos chilenos con ganas de más días de descanso.

Lo cierto es que no todos tendrán que esperar hasta las Fiestas Patrias 2025 para disfrutar un nuevo feriado.

Revisa también:

ADN

Este miércoles 20 de agosto será una fecha festiva para algunas zonas del país.

Feriado del 20 de agosto en Chile: ¿Qué se conmemora y dónde se aplica?

La conmemoración de esta semana recuerda el nacimiento de Bernardo O’Higgins en 1778, destacado militar y político reconocido como uno de los “padres de la Patria” de Chile.

No obstante, la fecha no es ampliamente celebrada, ya que la Ley 10.768, promulgada en 2014, establece que este día festivo solo rige para un par de comunas del país.

En este contexto, la celebración aplica únicamente para Chillán y Chillán Viejo, en la región de Ñuble, lugar de origen del exdirector supremo del territorio.

Todos los feriados que quedan en Chile de aquí a diciembre

  • Jueves 18 de septiembre | Independencia Nacional | (irrenunciable)
  • Viernes 19 de septiembre | Día de las Glorias del Ejército | (irrenunciable)
  • Domingo 12 de octubre | Encuentro de Dos Mundos
  • Viernes 31 de octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Sábado 1 de noviembre | Día de Todos los Santos
  • Domingo 16 de noviembre | Elecciones Presidenciales y Parlamentarias | (feriado legal)
  • Lunes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción
  • Domingo 14 de diciembre | Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta) | (feriado legal)
  • Jueves 25 de diciembre | Navidad | (irrenunciable)

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad