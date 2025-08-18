Feriado del miércoles 20 de agosto en Chile: ¿Qué se conmemora y dónde aplica? / Iana Miroshnichenko

Seguramente, el reciente fin de semana largo, por el Día de la Asunción de la Virgen, dejó a algunos chilenos con ganas de más días de descanso.

Lo cierto es que no todos tendrán que esperar hasta las Fiestas Patrias 2025 para disfrutar un nuevo feriado.

Este miércoles 20 de agosto será una fecha festiva para algunas zonas del país.

Feriado del 20 de agosto en Chile: ¿Qué se conmemora y dónde se aplica?

La conmemoración de esta semana recuerda el nacimiento de Bernardo O’Higgins en 1778, destacado militar y político reconocido como uno de los “padres de la Patria” de Chile.

No obstante, la fecha no es ampliamente celebrada, ya que la Ley 10.768, promulgada en 2014, establece que este día festivo solo rige para un par de comunas del país.

En este contexto, la celebración aplica únicamente para Chillán y Chillán Viejo, en la región de Ñuble, lugar de origen del exdirector supremo del territorio.

Todos los feriados que quedan en Chile de aquí a diciembre