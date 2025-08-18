;

El sencillo truco que puedes hacer en casa para eliminar hasta un 90% microplásticos del agua

El procedimiento mejoró con mayor dureza del agua y fue publicado en Environmental Science & Technology Letters.

Pequeños fragmentos de plástico presentes en alimentos y bebidas están llegando al organismo humano en volúmenes preocupantes. En 2024, un equipo en China propuso una solución casera y de bajo costo: hervir el agua del grifo y filtrar los precipitados, con resultados que alcanzaron hasta 90% de remoción de micro y nanoplásticos (NMP).

Los investigadores de la Universidad Médica de Guangzhou y la Universidad de Jinan probaron el procedimiento en agua blanda y dura. Antes de llevarla a ebullición, agregaron NMP al líquido, y tras hervirlo, filtraron el material precipitado.

El papel de la dureza del agua

La dureza (contenido de minerales) fue determinante. En aguas duras, el calentamiento favoreció la formación de carbonato de calcio (cal), que se deposita sobre la superficie de los plásticos y los “atrapa” en una costra. Esa costra, visible en teteras domésticas, se retira al filtrar, arrastrando las partículas.

Resultados y eficiencias

El equipo reportó eficiencias de remoción de hasta 90% según el tipo de agua. En términos de dureza, la precipitación de nanoplásticos aumentó de 34% con 80 mg/L de carbonato de calcio a 84% y 90% con 180 y 300 mg/L, respectivamente. En aguas duras, por tanto, el beneficio fue mayor.

El valor del método radica en su accesibilidad: puede aplicarse con utensilios comunes de cocina. Los autores destacan que “esta sencilla estrategia de hervir el agua puede ‘descontaminar’ los NMP del agua del grifo del hogar”, reduciendo de forma inocua la exposición humana a estas partículas.

Lo que se sabe (y lo que no) sobre riesgos

Aunque los efectos de los NMP en el cuerpo aún se investigan, estudios previos los han vinculado con alteraciones del microbioma intestinal y con la resistencia a antibióticos. El nuevo trabajo no evalúa salud clínica, pero respalda medidas preventivas para disminuir la ingesta de plásticos.

Próximos pasos de investigación

El equipo plantea ampliar el número de muestras y escenarios para confirmar la eficacia del método y explorar cómo la ebullición podría contribuir a mantener materiales artificiales fuera del organismo. La investigación fue publicada en Environmental Science & Technology Letters.

