¿El secreto para una buena vejez? Estas son las recomendaciones del neurocirujano más longevo del mundo / Maskot

A sus 103 años, Howard Tucker es el médico cirujano especializado en neurología más longevo del mundo. En una entrevista realizada por National Geographic, el especialista respondió cómo mantenerse activo.

Tucker, no es solo doctor, también mantiene un público objetivo importante en sus redes sociales. En TikTok posee más de 102 mil seguidores.

El especialista comenta que el secreto de su vitalidad es mantener “el hambre” por el conocimiento constante. De esta manera, el cerebro se mantiene activo y con retroalimentaciones constantes, limitando su demencia.

1. ¿Cuál es un concepto erróneo que la gente sobrevivir más de 80 años?

“La gente cree que todos los mayores de 80 años tienen un cerebro atrofiado y que están empezando a sufrir de demencia. Esto no es cierto. Hay muchas personas mayores que están intactas mentalmente, incluso físicamente".

2. ¿A qué edad empezó a experimentar discriminación por edad en la medicina?

“Cuando voy al médico, los colegas hablan con los demás y me ignoran porque creen que no soy capaz de integrarlo todo. Ahora mismo me cuesta encontrar un nuevo trabajo debido a mi edad (...) Cuando la gente me dice que sufre discriminación por su edad, solo puedo decirles que es un concepto común”.

3. ¿Cuáles son algunos hábitos o sugerencias para combatir el Alzheimer?

“Mantenerse activo. Tener amigos que te estimulen, leer y estudiar. Esto te permitirá mantener una actitud vital plena. Aunque debo confesar que conocí a algunas personas brillantes que se mantuvieron mentalmente activas, aun así desarrollaron Alzheimer. Pero uno debe hacer estos ejercicios intelectuales para seguir adelante”.

4. ¿Cuáles son las mejores actividades para ayudarnos con el proceso de envejecimiento?

“La clave es mantenerse activo, tanto física como mentalmente. Físicamente, basta con caminar. Y mentalmente, leer y hacer rompecabezas, como siempre se ha dicho”.

5. ¿Cuánto influye nuestro entorno (como la contaminación) en nuestra salud y longevidad?

“La contaminación es definitivamente perjudicial para la longevidad. Se han realizado estudios al respecto, que quienes viven cerca de fábricas o fundiciones sufren complicaciones que acortan su vida”.

6. ¿Es posible curar los síntomas del envejecimiento de una persona de 78 años?

“El concepto es: «El agua fría corriente no se congela». Y las articulaciones que se mantienen activas no se congelan. Que yo sepa, no tiene cura, pero existen medicamentos para retrasar la progresión".