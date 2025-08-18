Colegio separó a estudiante acusado de abuso sexual: Corte interviene y le pagarán millonaria multa / Fernando Lavoz

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una millonaria multa en contra de un colegio que separó a un estudiante acusado de abuso sexual, por “no aplicar correctamente” su reglamento interno y protocolo.

La Fundación Educacional Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago presentó un reclamo de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Educación, afirmando que actuó conforme a su protocolo interno de abuso sexual al separar preventivamente al estudiante acusado de acoso y abuso sexual contra una alumna.

Además, alegó que no realizó una investigación interna para evitar la revictimización, y que la medida se mantuvo solo hasta el cierre de la investigación fiscal.

Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino consideró que el colegio no dio cumplimiento a las normas internas aplicables, pues solo determinó la separación del estudiante sin realizar diligencias mínimas indagatorias sobre lo sucedido.

Por lo mismo, la Corte determinó una multa equivalente a 65 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a casi $4,5 millones.

El tribunal insistió en la necesidad de que los colegios ajusten sus protocolos de convivencia y normativas internas, de modo que las medidas disciplinarias se apliquen solo luego de una investigación adecuada y proporcional.