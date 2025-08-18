;

Colegio separó a estudiante acusado de abuso sexual: Corte interviene y le pagarán millonaria multa

El tribunal sancionó al recinto tras indicar que “no aplicó correctamente” su reglamento interno y protocolo.

Juan Castillo

Colegio separó a estudiante acusado de abuso sexual: Corte interviene y le pagarán millonaria multa

Colegio separó a estudiante acusado de abuso sexual: Corte interviene y le pagarán millonaria multa / Fernando Lavoz

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una millonaria multa en contra de un colegio que separó a un estudiante acusado de abuso sexual, por “no aplicar correctamente” su reglamento interno y protocolo.

La Fundación Educacional Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago presentó un reclamo de ilegalidad en contra de la Superintendencia de Educación, afirmando que actuó conforme a su protocolo interno de abuso sexual al separar preventivamente al estudiante acusado de acoso y abuso sexual contra una alumna.

Además, alegó que no realizó una investigación interna para evitar la revictimización, y que la medida se mantuvo solo hasta el cierre de la investigación fiscal.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino consideró que el colegio no dio cumplimiento a las normas internas aplicables, pues solo determinó la separación del estudiante sin realizar diligencias mínimas indagatorias sobre lo sucedido.

Por lo mismo, la Corte determinó una multa equivalente a 65 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que equivale a casi $4,5 millones.

El tribunal insistió en la necesidad de que los colegios ajusten sus protocolos de convivencia y normativas internas, de modo que las medidas disciplinarias se apliquen solo luego de una investigación adecuada y proporcional.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad