Carrera a La Moneda: publican lineamientos del programa de Jeannette Jara con foco en salarios, salud y vivienda

El documento fue publicado en el portal oficial del Partido Comunista de Chile.

Nelson Quiroz

En una publicación en el portal oficial del Partido Comunista de Chile, se dieron a conocer lineamientos de su programa de Gobierno, la candidata presidencial Jeannette Jara delineó un proyecto político.

El documento está marcando un sello de protección social, fortalecimiento del Estado y redistribución de la riqueza.

Manuel Lema Olgun

Entre los lineamientos centrales destacó la creación de un Ingreso Vital de $750.000, mecanismo que combinará salario y apoyos estatales con el objetivo de garantizar que las familias puedan llegar a fin de mes.

En esa línea, se subrayó que esta medida busca enfrentar la precariedad laboral y asegurar un reconocimiento justo al esfuerzo de los trabajadores.

En materia de seguridad social, en el texto se planteó como prioridades el acceso a una salud pública oportuna y de calidad, reducir los tiempos de espera y fortalecer la atención primaria. Asimismo, se situó como desafío urgente el déficit habitacional, comprometiéndose a ampliar las políticas de acceso a la vivienda.

Respecto a la discusión tributaria, se aclaró que no se incluirán nuevas reformas en esta etapa, argumentando que el país ha experimentado demasiados cambios en un corto periodo. No obstante, se enfatizó en descartar cualquier rebaja de impuestos a los sectores de mayores ingresos, como han propuesto desde la oposición.

Previo a conocerse el documento, consultada por temas valóricos, la candidata reconoció que el aborto libre no está considerado dentro de su programa, dado que actualmente se encuentra en debate en el Congreso y porque la coalición que la respalda decidió concentrarse en los consensos.

Finalmente, en los lineamentos se reafirmó que Jara su campaña estará centrada en propuestas que apunten a mejorar la calidad de vida de las familias, destacando seguridad pública, costo de la vida, empleo digno y derechos sociales como los pilares de su eventual administración.

