Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de menor intensidad se registró la tarde de este domingo en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN).

De acuerdo al organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 15:09 horas y tuvo una magnitud de 5.0 en la escala de magnitud de momento.

De acuerdo al reporte, el epicentro se localizó a 145 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, con una profundidad de 270 kilómetros.

El evento fue percibido en distintas comunas de la región con intensidades que alcanzaron grado IV en Mejillones y grado III en Antofagasta, de acuerdo a la escala de Mercalli.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señaló que, hasta el momento, no se reportan daños a personas, alteraciones en servicios básicos ni afectación a infraestructura. Sin embargo, indicó que se mantiene el monitoreo en coordinación con las autoridades locales para descartar posibles emergencias derivadas del movimiento.

“Se continúa evaluando la situación en terreno y cualquier información relevante será entregada a través de los informes oficiales”, detalló el organismo en su último comunicado emitido a las 15:25 horas.

Cabe señalar que, por las características del sismo y su ubicación en zona interior del continente, no reúne condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile.