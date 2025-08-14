;

INE: nacimientos y defunciones caen en mayo; crecen los Acuerdos de Unión Civil

Hubo 12.543 nacidos vivos, con mayor participación del grupo materno de 30 a 34 años; se contabilizaron 1.605 Acuerdos de Unión Civil y 3.970 matrimonios.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El 50,6% de los nacidos vivos correspondió a hombres y el 49,4% a mujeres. De acuerdo con el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del INE, la distribución por edad materna ubicó a las mujeres de 30 a 34 años como el grupo con mayor participación, con el 29,8% del total (3.737 nacidos vivos).

En segundo lugar se situó el tramo de 25 a 29 años, que concentró el 25,1% (3.150 nacidos vivos). El reporte no detalla variaciones por región ni otras categorías para el mes analizado.

Matrimonios y Acuerdos de Unión Civil

Durante mayo se celebraron 3.970 matrimonios, cifra que implicó una baja interanual de 7,5% frente al mismo mes de 2024.

Los Acuerdos de Unión Civil (AUC) sumaron 1.605, con un alza de 16,6% en doce meses. Del total, el 90,2% correspondió a parejas de distinto sexo; los acuerdos entre hombres representaron el 5,2% y los realizados entre mujeres, el 4,6%.

Defunciones y estructura etaria

El mes cerró con 11.519 defunciones: 6.015 hombres (52,2%) y 5.503 mujeres (47,8%). En términos de composición por edad, la mayor concentración se observó en personas de 60 años o más.

El tramo de 80 a 99 años registró el 42,9% de los decesos (4.947). Las muertes de menores de un año llegaron a 71 casos, equivalentes al 0,6% del total.

Contenido patrocinado

