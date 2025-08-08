;

Presidente Boric encabeza nuevo consejo de gabinete: “Nos quedan siete meses de gobierno, parece poco, pero hay mucho por hacer”

En el Palacio de La Moneda, el Mandatario detalló algunas de las prioridades para lo que queda de gobierno. “Lo mejor que podemos hacer es gobernar bien hasta el último minuto”, señaló.

Durante esta mañana, el Presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo consejo de gabinete junto a sus ministros y ministras, con quienes reforzó las prioridades y acciones para los próximos meses que quedan de gobierno.

Desde La Moneda, el Mandatario partió recordando a los seis mineros fallecidos en la tragedia ocurrida en la mina El Teniente. “Estamos tomando todas las medidas para que los trabajadores puedan tener la seguridad de que estamos velando por ello”, dijo.

Luego, remarcó la importancia de la realización de la cumbre “Democracia Siempre”, que tuvo lugar en Chile y que contó con la asistencia de cinco presidentes. “Cuando la democracia está en riesgo, no basta con señalar a sus adversarios, tenemos que ofrecer propuestas para defenderla”, sostuvo.

“Nos quedan siete meses de gobierno”

Por último, el Presidente Gabriel Boric detalló algunas de las prioridades para lo que queda de su administración. “Nos quedan siete meses de gobierno, parece poco, pero hay mucho por hacer”, comentó.

ADN

“Nos quedan varios pendientes, la ley de Sala Cuna, el nuevo Financiamiento de Educación Superior (...) Tenemos mucho por hacer, y lo mejor que le podemos hacer a los chilenos es gobernar bien hasta el último minuto", cerró.

